Una reggia per i mici nel parco di Villa Guzzi

I gatti randagi hanno una nuova casa di lusso. Sarà inaugurato sabato prossimo nel parco di Villa Guzzi, splendida dimora del XVI secolo che fu di Ulisse Guzzi, partigiano della prima ora e figlio del fondatore della famosa fabbrica di motociclette, il nuovo gattile comunale di Lecco. Il gattile è stato allestito nell’edificio rustico del parco. I lavori, durati un anno, sono costati poco più di 350mila euro. Li hanno realizzati i tecnici della società cooperativa Itinera di Cesano Maderno, sotto la direzione dell’architetto Andrea Gerosa. Nell’oasi potranno essere ospitati i gatti, provenienti dalle colonie feline, non più in grado di vivere in libertà per motivi di salute o di sicurezza, fino a un massimo di 50. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una reggia per i mici nel parco di Villa Guzzi

