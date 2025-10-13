Una perizia ribalta tutto su Garlasco? Adatta anche a Sempio l' analisi segreta

La svolta nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco potrebbe arrivare dalle indagini tradizionali e, più precisamente, dall'ormai nota impronta di scarpa con suola a pallini, macchiata del sangue della vittima, che fu individuata dai Ris dell'epoca sulla scena del crimine. Come anticipa Il Giornale, l'esito di una perizia segreta depositata dalla difesa di Stasi lo scorso anno ribalterebbe quanto stabilito nella sentenza che condannò Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, secondo cui quella scarpa era un modello Frau da uomo numero 42. Il nuovo documento aprirebbe nuovi scenari, offrendo un range di risposte tali da poter ipotizzare che la calzatura era in grado di adattarsi anche al piede di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Una perizia ribalta tutto su Garlasco? “Adatta anche a Sempio”, l'analisi segreta

