Una ogni cinquecento Per le startup italiane è raro ottenere soldi in venture capital
Bankitalia evidenzia le caratteristiche e tassi di crescita delle neoimprese italiane. Le aziende finanziate da vc fanno meglio, ma sono ancora molto poche. Uno studio. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: ogni - cinquecento
7/10/25. TAGLIO DI PO. Oltre cinquecento persone hanno gremito il sagrato e la chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi arrivate, ieri pomeriggio, da ogni parte del Polesine e da fuori provincia per dare l’estremo saluto a Lino Uccellatori di 59 anni, agric - facebook.com Vai su Facebook
Ci sono voluti 18 anni di processi e 14 (!) sentenze per spazzare via ogni ombra di collusione con la mafia in capo all’imprenditore siciliano Giuseppe Ferdico, titolare negli anni 90 del più grande centro di distribuzione in Sicilia, di tre centri commerciali e di un - X Vai su X
Una ogni cinquecento. Per le startup italiane è raro ottenere soldi in venture capital - Bankitalia evidenzia le caratteristiche e tassi di crescita delle neoimprese italiane. repubblica.it scrive
Startup italiane, solo il 10% sopravvive oltre i cinque anni. L’esperto europeo: “Non mancano le idee, ma metodo e risorse” - Solo nel 2024, il trend di startup fallite è aumentato del 25,6% rispetto all’anno precedente solo negli Stati Uniti. Scrive giornaledellepmi.it