Una nuova maxi bandiera della Palestina su forte Diamante

La bandiera della Palestina sventola da tempo su forte Diamante, ma al vessillo posizionato da ignoti sulla cima (ormai da qualche mese) se ne è ora aggiunto uno nuovo, enorme, sulla facciata. L'iniziativa è del Laboratorio Scirocco che, domenica 12 ottobre, ha organizzato una escursione di una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: nuova - bandiera

Il Cesena ha la sua nuova bandiera. Ciofi si avvicina ai miti bianconeri

Torre San Gennaro, dopo il furto torna a sventolare una nuova bandiera della Marina Militare

Nuova Zelanda, fondamentalisti cristiani bruciano la bandiera palestinese (e non solo) – Il video

MONTE CATARALTO (CASTIGLIONE DEI PEPOLI) In Ricordo del Cambio della Bandiera Sudafricana a Monte Cataralto Sulla vetta del Monte Cataralto, accanto alla Madonna della Riconciliazione e della Misericordia, oggi sventola una nuova bandi Vai su Facebook

Una maxi bandiera della Palestina su forte Diamante: “E’ un vessillo di libertà, dignità e lotta contro l’oppressione” fotogallery - E' stata posizionata al termine di una escursione collettiva: "E' oggi la bandiera di chi oppone all'ingiustizia e alla legge del più forte" ... Secondo msn.com

VALSUSA, UNA NUOVA BANDIERA DELLA PALESTINA SULLE MONTAGNA DI BUSSOLENO - Sulle montagne di Bussoleno, a destra rispetto alla frazione Fornelli: alcuni attivisti hanno installato una bandiera della Palestina, in solidarietà a quanto sta accadendo a Gaza. Da valsusaoggi.it