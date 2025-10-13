Per la prima volta dopo due anni di prigionia, le sirene del conflitto sono state coperte da un applauso. A Tel Aviv, in Piazza degli Ostaggi, le famiglie hanno alzato lo sguardo verso gli altoparlanti, trattenendo il respiro mentre venivano pronunciati i primi nomi: Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dalal. Sette israeliani vivi, consegnati alla Croce Rossa nella Striscia di Gaza. Una scena che, per molti, segna il primo vero barlume di pace dopo mesi di devastazione e anni di attesa. L’operazione di rilascio è iniziata alle 7:07 (ora italiana), secondo fonti israeliane e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una "mattina di speranza": ostaggi israeliani a casa. Cosa accade adesso