Una mattina di speranza | ostaggi israeliani a casa Cosa accade adesso
Per la prima volta dopo due anni di prigionia, le sirene del conflitto sono state coperte da un applauso. A Tel Aviv, in Piazza degli Ostaggi, le famiglie hanno alzato lo sguardo verso gli altoparlanti, trattenendo il respiro mentre venivano pronunciati i primi nomi: Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dalal. Sette israeliani vivi, consegnati alla Croce Rossa nella Striscia di Gaza. Una scena che, per molti, segna il primo vero barlume di pace dopo mesi di devastazione e anni di attesa. L’operazione di rilascio è iniziata alle 7:07 (ora italiana), secondo fonti israeliane e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Una "mattina di speranza": ostaggi israeliani a casa. Cosa accade adesso - Il rilascio dei primi ostaggi segna l’inizio del delicato scambio tra Israele e Hamas. Lo riporta msn.com
Ostaggi Gaza, Hamas rilascia i primi sette israeliani. Croce Rossa nella Striscia, familiari in lacrime al punto accoglienza - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... Secondo leggo.it