Di fronte ai quasi 70mila sudari di Gaza, testimonianza parziale del genocidio compiuto dal governo israeliano in due anni di sterminio impunito del popolo palestinese – che deve ancora rivelare le reali dimensioni della catastrofe – ogni goccia di sangue risparmiato è sacra. Il silenzio delle armi nella Striscia e l’ingresso di acqua, cibo e medicine è ciò che le enormi manifestazioni in tutto il mondo e nel nostro Paese hanno da due anni al primo punto delle proprie agende: stop al genocidio. Si tratta di una fragile tregua che consente il ritorno dei sopravvissuti di Gaza nella spettrale distesa di macerie nella quale sono ridotte le città, la liberazione degli ostaggi israeliani superstiti e la liberazione di un lista di prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una Marcia per la pace come la Perugia-Assisi produce onde che vanno lontano