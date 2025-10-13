Una Jacaranda in autunno l' iniziativa del Bar Pickwick
Dal 15 ottobre il Bar Pickwick regalerà un alberello di jacaranda a chi acquisterà un calice dei vini Valle dell'Acate. Questa quarta iniziativa che segue la distribuzione di alberelli di limone, carrubo, corbezzolo e piante di gelsomino, bougainvillea e lavanda è realizzata con il contributo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: jacaranda - autunno
Immagini tratte da La Luna sorge sul mare. Festa di metà autunno in VEZ di ieri pomeriggio/sera Comune di Venezia Cultura Venezia - facebook.com Vai su Facebook