Una Jacaranda in autunno l' iniziativa del Bar Pickwick

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 ottobre il Bar Pickwick regalerà un alberello di jacaranda a chi acquisterà un calice dei vini Valle dell'Acate. Questa quarta iniziativa che segue la distribuzione di alberelli di limone, carrubo, corbezzolo e piante di gelsomino, bougainvillea e lavanda è realizzata con il contributo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

