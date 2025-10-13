Una grossa crepa rompe il parabrezza dell’aereo | panico sul volo della Nazionale nigeriana atterraggio d’emergenza Cos’è successo

Momenti di paura per la Nigeria durante il volo di ritorno dopo la trasferta vittoriosa in Lesotho, nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’aereo sul quale viaggiavano Lookman e Osimhen tra i tanti è stato infatti costretto a un atterraggio d’emergenza a Luanda, capitale dell’Angola dopo alcuni minuti dal decollo. Il mezzo si era infatti fermato in Angola in una sosta prevista per il rifornimento di carburante e dopo aver ripreso nuovamente il volo, ha mostrato i primi problemi. I due piloti si sono infatti immediatamente accorti di una crepa sul parabrezza e hanno deciso di fare marcia indietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

