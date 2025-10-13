Una grande mostra londinese riaccende i riflettori su Marie Antoinette | un' occasione unica per ripercorrere le sue stravaganze tra moda gusto e passioni segrete
C amminare tra parrucche monumentali, abiti di seta effetto macaron, scarpe leggere come soufflé, lettere intime che raccontano fragilità nascoste. Da qualche giorno, al Victoria & Albert Museum di Londra si entra in un mondo sospeso tra sogno e condanna con la mostra Marie Antoinette Style (fino al 22 marzo 2026). A Versailles riaperti gli appartamenti privati di Maria Antonietta X Oltre 250 oggetti, prestati da Versailles e collezioni private, evocano la regina bambina diventata icona di lusso, amatissima e odiata allo stesso tempo. Tra le sale di sale alterna il fasto del Petit Trianon alle immagini satiriche che la ridicolizzavano come “Madame Déficit”, mostrando quanto la moda fosse insieme armatura e condanna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
