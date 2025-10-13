Una giornata in taxi a Bergamo | Un lavoro di attese I furbetti? Ci sono ma siamo noi stessi a denunciarli

Bergamonews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciò che non deve mai mancare è un bel libro, riposto con cura sul cruscotto: un fedele compagno di viaggio quotidiano, capace di ingannare anche le attese più lunghe. Luca Marnoni ha 60 anni e un passato da bancario: dal 2016 ha deciso di cambiare vita, ha ottenuto la licenza da tassista e oggi non ci sta ad accettare passivamente tutte le accuse mosse alla sua categoria. Così ci ha aperto le porte della sua auto di servizio per testimoniare, senza artifici, come trascorre le sue giornate, tra tanti tempi morti e “insospettabili” legami che negli anni si sono instaurati con alcuni clienti abituali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - taxi

Una giornata in taxi a Bergamo: “Un lavoro di attese. I furbetti? Ci sono, ma siamo noi stessi a denunciarli” video - Una finestra aperta sul mondo dei taxi a Bergamo: per la seconda puntata di "Dietro le quinte" abbiamo trascorso una giornata in compagnia di un taxista ... Come scrive bergamonews.it

Il 1° maggio “Uniti per un lavoro sicuro”: il tema sicurezza al centro della giornata - Sempre più nelle cronache dei quotidiani si leggono tristi notizie: tragedie che raccontano di infortuni gravi o di morti sul lavoro. Lo riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Taxi Bergamo Lavoro