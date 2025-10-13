Una giornata in taxi a Bergamo | Un lavoro di attese I furbetti? Ci sono ma siamo noi stessi a denunciarli
Ciò che non deve mai mancare è un bel libro, riposto con cura sul cruscotto: un fedele compagno di viaggio quotidiano, capace di ingannare anche le attese più lunghe. Luca Marnoni ha 60 anni e un passato da bancario: dal 2016 ha deciso di cambiare vita, ha ottenuto la licenza da tassista e oggi non ci sta ad accettare passivamente tutte le accuse mosse alla sua categoria. Così ci ha aperto le porte della sua auto di servizio per testimoniare, senza artifici, come trascorre le sue giornate, tra tanti tempi morti e “insospettabili” legami che negli anni si sono instaurati con alcuni clienti abituali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
