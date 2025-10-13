Una firma per la pace | Italia centrale Meloni porta in dote per Gaza piani per la ricostruzione e cure per i bambini
Appuntamento alle 17, a Sharm el-Skeikh, per la firma degli accordi di pace tra Israele e Hamas nelle ore in cui dovrebbe essersi conclusa la consegna degli ostaggi israeliani, iniziata questa mattina, e lo scambio con i prigionieri palestinesi. C’è grande attesa nella città egiziana, incastonata all’estremità meridionale della penisola del Sinai e bagnata dal Mar Rosso. Oggi i leader di mezzo mondo tenteranno di scrivere un nuovo capitolo della storia di una delle regioni più tormentate del pianeta: la firma storica dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, al termine di trattative condotte proprio in Egitto, all’interno di un International Conference Center blindato e sorvegliato da un imponente apparato di sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Ucraina, Zelensky firma una legge che agita Bruxelles. Mentre a Istanbul si tratta per la pace cresce la protesta interna
Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi
A Firenze la firma dell'intesa tra Lions Toscana e Rondine Cittadella della Pace
Il presidente Usa domani in Egitto per la firma dell’accordo di Pace per Gaza. Trump ha invitato diversi Paesi, tra cui l’Italia, per dare maggiore peso politico al momento. Israele pianifica la fase-2, pensando al disarmo di Hamas Il punto di @de_f_t - X Vai su X
.....mentre qualcuno la firma..... Claudio e Sabrina sfornano la Pace ogni giorno. #panificiosuframentazu - facebook.com Vai su Facebook
Meloni alla firma della pace, 'merito di Trump, non di Landini o Greta' - Il governo italiano brinda ai passi decisivi del piano per Gaza ed è al lavoro per avere un ruolo nel processo di pace. ansa.it scrive
Il Ruolo del Governo Italiano nella Firma degli Accordi di Pace in Medio Oriente - Il governo italiano avrà un ruolo cruciale nella recente sottoscrizione degli accordi in Medio Oriente. Si legge su notizie.it