Una firma per la pace | Italia centrale Meloni porta in dote per Gaza piani per la ricostruzione e cure per i bambini

Secoloditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento alle 17, a Sharm el-Skeikh, per la firma degli accordi di pace tra Israele e Hamas nelle ore in cui dovrebbe essersi conclusa la consegna degli ostaggi israeliani, iniziata questa mattina, e lo scambio con i prigionieri palestinesi. C’è grande attesa nella città egiziana, incastonata all’estremità meridionale della penisola del Sinai e bagnata dal Mar Rosso. Oggi i leader di mezzo mondo tenteranno di scrivere un nuovo capitolo della storia di una delle regioni più tormentate del pianeta: la firma storica dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, al termine di trattative condotte proprio in Egitto, all’interno di un International Conference Center blindato e sorvegliato da un imponente apparato di sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

una firma per la pace italia centrale meloni porta in dote per gaza piani per la ricostruzione e cure per i bambini

© Secoloditalia.it - Una firma per la pace: Italia centrale. Meloni porta in dote per Gaza piani per la ricostruzione e cure per i bambini

In questa notizia si parla di: firma - pace

Ucraina, Zelensky firma una legge che agita Bruxelles. Mentre a Istanbul si tratta per la pace cresce la protesta interna

Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi

A Firenze la firma dell'intesa tra Lions Toscana e Rondine Cittadella della Pace

firma pace italia centraleMeloni alla firma della pace, 'merito di Trump, non di Landini o Greta' - Il governo italiano brinda ai passi decisivi del piano per Gaza ed è al lavoro per avere un ruolo nel processo di pace. ansa.it scrive

firma pace italia centraleIl Ruolo del Governo Italiano nella Firma degli Accordi di Pace in Medio Oriente - Il governo italiano avrà un ruolo cruciale nella recente sottoscrizione degli accordi in Medio Oriente. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Firma Pace Italia Centrale