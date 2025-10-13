Appuntamento alle 17, a Sharm el-Skeikh, per la firma degli accordi di pace tra Israele e Hamas nelle ore in cui dovrebbe essersi conclusa la consegna degli ostaggi israeliani, iniziata questa mattina, e lo scambio con i prigionieri palestinesi. C’è grande attesa nella città egiziana, incastonata all’estremità meridionale della penisola del Sinai e bagnata dal Mar Rosso. Oggi i leader di mezzo mondo tenteranno di scrivere un nuovo capitolo della storia di una delle regioni più tormentate del pianeta: la firma storica dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, al termine di trattative condotte proprio in Egitto, all’interno di un International Conference Center blindato e sorvegliato da un imponente apparato di sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Una firma per la pace: Italia centrale. Meloni porta in dote per Gaza piani per la ricostruzione e cure per i bambini