Una delle strade più belle d’Italia in autunno si trova a due ore in auto da Roma

A sole due ore in auto da Roma, si può passare per la Forca d'Acero, una delle strade più affascinanti d'Italia, soprattutto sul nascere dell'autunno. Dal 22 settembre, non dal 21 come generalmente si crede, abbiamo detto addio all'estate e abbiamo accolto l'autunno, una stagione che ci regala uno spettacolo di colori unico nella sua bellezza. Le foglie verdi delle piante si trasformano in una tavolozza di gialli, arancioni, rossi, viola, regalando alla natura un aspetto magico che ci sorprende ogni anno.

In questa notizia si parla di: strade - belle

