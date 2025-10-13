Una delegazione di Anci Toscana a Bruxelles | si parlerà del futuro dell' Europa

Firenze, 13 ottobre 2025 - È in partenza per Bruxelles un gruppo di amministratori toscani accompagnati dal direttore di Anci Toscana Simone Gheri. Parteciperanno alla Settimana europea delle regioni e delle città e alla cerimonia inaugurale del Covenant of Mayors (Patto dei sindaci) organizzato per discutere delle principali sfide dell’Unione e in particolare della crisi climatica, alla vigilia della COP30 in Brasile. Tra gli interventi attesi: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione europea Raffaele Fitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

