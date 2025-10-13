Una condanna per l’incidente del Rally Appennino Reggiano
L’incidente, avvenuto durante una delle prove speciali della manifestazione sportiva, aveva scosso profondamente l’ambiente del motorsport italiano e le comunità di provenienza delle vittime. Quel giorno, una Peugeot 208 partecipante alla gara era uscita di strada in una curva, travolgendo una collinetta dove si trovavano gli spettatori. Si è concluso il 13 ottobre davanti al . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: condanna - incidente
Docente inciampa su uno spago a scuola e ottiene 12mila euro di risarcimento. Il Tribunale condanna il Ministero, ma stabilisce il 50% di responsabilità anche alla vittima dell’incidente
Automobilista condannato a 8 anni di sospensione della patente dopo un grave incidente catturato da una dashcam - facebook.com Vai su Facebook
Incidente stradale, un 28enne condannato per omicidio stradale - X Vai su X
Morti al Rally dell’Appennino: sette assolti e una sola condanna. VIDEO - CANOSSA (Reggio Emilia) – Tutti assolti tranne uno, il legale rappresentante dell’Asd Grassano Rally organizzatore della manifestazione. Segnala reggionline.com
Rally dell’Appennino reggiano, una condanna e sette assoluzioni per l'incidente durante la corsa dove morirono due spettatori - L'incidente il 28 agosto 2021, quando due spettatori, il 33enne modenese Cristian Poggioli e il 20enne reggiano Davide Rabotti, ... Secondo corrieredibologna.corriere.it