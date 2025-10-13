Una cittadina | Degrado nel quadrilatero centrale della città con gente ubriaca e che si droga

Ilpescara.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Faccio l'ennesima segnalazione per il degrado della zona del quadrilatero centrale. Via De Amicis non è transitabile per il degrado. È pieno di persone ubriache e che fanno uso di sostanze stupefacenti soprattutto durante la sera sul presto. Probabile zona di spaccio». È quanto scrive una nostra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

