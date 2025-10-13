Una cittadina | Degrado nel quadrilatero centrale della città con gente ubriaca e che si droga
«Faccio l'ennesima segnalazione per il degrado della zona del quadrilatero centrale. Via De Amicis non è transitabile per il degrado. È pieno di persone ubriache e che fanno uso di sostanze stupefacenti soprattutto durante la sera sul presto. Probabile zona di spaccio». È quanto scrive una nostra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Violenza cittadina. Domani 13 ottobre marcia silenziosa di Cgil Cisl Uil e Acli per dire "basta". Ore 20,30 da piazza Verdi fino alla Prefettura “Una marcia silenziosa per fare rumore". Scenderanno in piazza domani con questo slogan Cgil Cisl Uil e Acli Palermo Vai su Facebook