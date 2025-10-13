Una battaglia dopo l' altra impedisce a Tron | Ares di raggiungere la vetta del boxoffice del weekend

All'uscita, Tron: Ares non riesce a raggiungere la vetta del boxoffice italiano del weekend, accontentandosi di un secondo posto, dopo Una battaglia dopo l'altra, ancora primo. Nel mondo non è andata meglio al kolossal sci-fi Disney. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Una battaglia dopo l'altra impedisce a Tron: Ares di raggiungere la vetta del boxoffice del weekend

“È un film di sinistra, perciò piace alla critica” – Bret Easton Ellis critica Una battaglia dopo l’altra con DiCaprio - Lo scrittore ha anche aggiunto che il film con DiCaprio "è già datato" e "non è un granché" nonostante il successo di pubblico e critica. Riporta cinemaserietv.it

Nel nome del girlpower: innamorarsi delle ragazze che fanno la rivoluzione, Una battaglia dopo l'altra - Il nuovo film di Paul Thomas Anderson porta sullo schermo due donne nere rivoluzionarie che conquistano gli spettatori. Scrive cosmopolitan.com