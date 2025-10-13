Un vortice mediterraneo si avvicina verso la Sicilia | piogge in arrivo
Un vortice mediterraneo sta cominciando ad approfondirsi in queste ore e nei prossimi giorni si metterà in moto verso il Tirreno meridionale, provocando un peggioramento del tempo anche sulla Sicilia. "In particolare le condizioni inizieranno a deteriorarsi gradualmente già nel corso di martedì. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
