Un uomo entra nella Basilica di San Pietro e urina sull' altare
L'ennesimo sfregio, nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Eludendo i controlli, un uomo è riuscito a raggiungere l'Altare della confessione e lì ha urinato. Gli agenti della sicurezza sono subito intervenuti, bloccandolo e portandolo via, tutto davanti alle centinaia di persone che in quel momento stavano visitando la chiesa, simbolo del cristianesimo nel mondo. Sono state aperte le indagini per capire come sia stato possibile che quel giovane, dell'Est Europa, sia riuscito a oltrepassare i tornelli che delimitano l'altare, esattamente sotto il Baldacchino del Bernini. Papa Leone XIV, informato di quanto accaduto, avrebbe espresso il proprio sconcerto, mentre l'area dove è avvenuta la profanazione è stata pulita e sanificata, per evitare potessero sopraggiungere danni agli antichi marmi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: uomo - entra
Polizia entra in un negozio e un uomo scappa: inseguimento e arresto
Sardegna, un uomo entra nella sede del 118 e uccide a colpi di pistola un operatore
Lago di Como, entra in acqua e ha un malore: gravissimo un uomo a Griante
Un uomo armato entra nello stabilimento accodandosi a un camion e asserragliatosi negli uffici con una carica esplosiva: la simulazione dei carabinieri. Vai su Facebook
«Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori» (Sal 1) Signore, ci chiami a discernere oltre le logiche umane, che spesso ci allontanano dal vero bene che tu hai portato tra noi Buongiorno dall’assistente spirituale @d - X Vai su X
Grave atto osceno di un uomo nella Basilica di San Pietro a Roma - Grande sconcerto in Vaticano per l'atto osceno commesso da un uomo nel cuore della Basilica di San Pietro. Segnala lalucedimaria.it
Uomo urina sull’altare del Bernini in San Pietro: video choc/ Allarme sicurezza: sconcerto per Papa Leone XIV - Basilica di San Pietro, uomo elude i controlli e urina contro l'altare della Confessione. Secondo ilsussidiario.net