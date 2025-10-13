Un uomo entra nella Basilica di San Pietro e urina sull' altare

L'ennesimo sfregio, nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Eludendo i controlli, un uomo è riuscito a raggiungere l'Altare della confessione e lì ha urinato. Gli agenti della sicurezza sono subito intervenuti, bloccandolo e portandolo via, tutto davanti alle centinaia di persone che in quel momento stavano visitando la chiesa, simbolo del cristianesimo nel mondo. Sono state aperte le indagini per capire come sia stato possibile che quel giovane, dell'Est Europa, sia riuscito a oltrepassare i tornelli che delimitano l'altare, esattamente sotto il Baldacchino del Bernini. Papa Leone XIV, informato di quanto accaduto, avrebbe espresso il proprio sconcerto, mentre l'area dove è avvenuta la profanazione è stata pulita e sanificata, per evitare potessero sopraggiungere danni agli antichi marmi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

