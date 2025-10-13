Un topo entra in campo durante Galles-Belgio | arbitro costretto a interrompere per un po' la partita

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un topo entra in campo durante Galles-Belgio valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. L'arbitro è costretto a fermare il gioco, Courtois prova a prenderlo con le mani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

topo entra campo duranteUn topo entra in campo durante Galles-Belgio: arbitro costretto a interrompere per un po’ la partita - L’arbitro è costretto a fermare il gioco, Courtois prova a prenderlo con le mani. Scrive fanpage.it

topo entra campo duranteAl 65' della sfida tra Galles e Belgio il sorcio ha attraversato il terreno di gioco, "scortato" a bordo campo da Brennan Johnson - Al 65' della sfida tra Galles e Belgio il sorcio ha attraversato il terreno di gioco, "scortato" a bordo campo da Brennan Johnson ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Topo Entra Campo Durante