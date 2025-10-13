Un test del cervello svela se gli antidepressivi rovineranno la tua vita sessuale
Gli antidepressivi restituiscono la vita a milioni di persone affette da depressione, ma esiste un prezzo nascosto che molti pazienti scoprono solo dopo aver iniziato il trattamento. Tra il 25% e l’80% di chi assume questi farmaci sperimenta effetti collaterali sessuali di varia intensità durante la terapia. Si tratta di problemi che vanno dalla riduzione del desiderio sessuale alle difficoltà di eccitazione, fino ai disturbi dell’orgasmo e alla disfunzione erettile. Nonostante i casi di disfunzione sessuale indotta da antidepressivi siano documentati fin dal 1960, fino ad oggi non è mai esistito un modo per prevedere la probabilità di questi problemi prima che un paziente inizi ad assumere il farmaco. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: test - cervello
Un nuovo test sull’attività del cervello può prevedere l’Alzheimer anni prima dei sintomi
Individuata una proteina nemica della neurodegenerazione. Bene i test sugli animali. Utile anche contro l'invecchiamento del cervello. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il lato oscuro del colpo di testa: studio svela l’inquietante effetto sul cervello dei calciatori - Il colpo di testa è uno dei gesti atletici più spettacolari del gioco del calcio, soprattutto se si conclude con uno splendido gol alle spalle del portiere, magari all'incrocio dei pali. fanpage.it scrive
Cervello giovane? Harvard svela la dieta giusta - Una dieta mediterranea "verde" arricchita con tè verde e Mankai (lenticchia d'acqua) ha dimostrato di rallentare l'invecchiamento cerebrale modificando i biomarcatori proteici nel sangue Lo studio ... Scrive tomshw.it