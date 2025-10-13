Un sabato di festa per il 40esimo anniversario dei Garibaldini ravennati

13 ott 2025

La sala assemblee della Casa Matha gremita ha fatto da cornice sabato scorso alle celebrazioni del 40° anniversario della sezione "Anita Garibaldi" dei garibaldini ravennati. Tra gli interventi quelli di Antonio Patuelli, direttore di "Libro Aperto", di Giannantonio Mingozzi in qualità di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

