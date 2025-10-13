Finalmente ci siamo: Un Professore 3 sta per tornare. Dopo mesi di attesa, Rai 1 ha diffuso il primo promo ufficiale della terza stagione della fiction con Alessandro Gassmann, in arrivo giovedì 20 novembre. Le prime immagini promettono un ritorno ricco di emozioni, nuovi personaggi e tensioni sentimentali che infiammeranno la trama. Dante Balestra, l’amato professore interpretato da Gassmann, è pronto a tornare in cattedra dopo la lunga pausa, con la stessa passione di sempre per l’insegnamento. Una nuova donna e un nuovo equilibrio. Il promo mostra una sorpresa destinata a far discutere: una nuova donna entra nella vita di Dante. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Un Professore 3: una nuova donna nella vita di Dante, Anita è gelosa?