Roberto non ha ancora capito che il carcere non è come il mondo fuori, dove è lui, con i soldi e la prepotenza, a tenere tutti in pugno. Lì sono altri a comandare. Presto avrà modo di scoprirlo, sulla propria pelle e su quella del povero ragazzo sordomuto a cui Roberto racconta di aver abbandonato i genitori, anche vergognandosi della loro condizione di disabilità. Per questo ora cerca una catarsi provando ad aiutarlo. Mentre Marina fuori è totalmente ignara di questa situazione. E Gennaro continua a minacciare tutti, anche i ragazzi del caseificio. Utilizzando il fratello come portantino. Gianluca invece continua a nascondere a tutti qualcosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Roberto impara chi comanda in carcere