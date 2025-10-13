Un posto al sole | Roberto impara chi comanda in carcere
Roberto non ha ancora capito che il carcere non è come il mondo fuori, dove è lui, con i soldi e la prepotenza, a tenere tutti in pugno. Lì sono altri a comandare. Presto avrà modo di scoprirlo, sulla propria pelle e su quella del povero ragazzo sordomuto a cui Roberto racconta di aver abbandonato i genitori, anche vergognandosi della loro condizione di disabilità. Per questo ora cerca una catarsi provando ad aiutarlo. Mentre Marina fuori è totalmente ignara di questa situazione. E Gennaro continua a minacciare tutti, anche i ragazzi del caseificio. Utilizzando il fratello come portantino. Gianluca invece continua a nascondere a tutti qualcosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
