Un Posto al Sole le puntate dal 20 al 24 ottobre | una soluzione per Ferri un tradimento e una vendetta
Importanti le prossime puntate di Un Posto al Sole, di cui vi proponiamo le principali trame della settimana che va dal 20 al 24 ottobre.Rosa, dopo aver ceduto alla passione con Damiano, deve scegliere tra la tranquillità della sua nuova storia con Pino o il richiamo dell'amore mai sopito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2025: Mariella e Guido uniti per amore di Lollo!
Un Posto al Sole, anticipazioni 24 luglio; Mariella e Guido ritrovano l'intesa
Un Posto al sole si ferma: quando inizia la pausa estiva della soap di Rai Tre (e cosa vedremo al suo posto?
Appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Un posto al sole, ecco cosa succederà! - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole, le puntate dal 20 al 24 ottobre: una soluzione per Ferri, un tradimento e una vendetta - Gli eventi prendono però una piega del tutto imprevista, Cotugno scopre l'inganno e affronta Alfredo ... Segnala napolitoday.it
Anticipazioni Un Posto al Sole 20-24 ottobre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Si legge su tvserial.it