UN POSTO AL SOLE compie 29 anni | Napoli abbraccia la sua soap tra set aperti ai fan e un evento ufficiale per il compleanno

Il 21 ottobre 2025 si festeggia dove tutto è iniziato: al Centro di Produzione Rai di Napoli. E in TV l’appuntamento resta all’ora di sempre. Napoli ha quel modo unico di suonare quando la sera scende su Posillipo: i rumori si abbassano, il mare respira e davanti a Palazzo Palladini sembra di sentire davvero le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - UN POSTO AL SOLE compie 29 anni: Napoli abbraccia la sua soap tra set aperti ai fan e un evento ufficiale per il compleanno

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2025: Mariella e Guido uniti per amore di Lollo!

Un Posto al Sole, anticipazioni 24 luglio; Mariella e Guido ritrovano l'intesa

Un Posto al sole si ferma: quando inizia la pausa estiva della soap di Rai Tre (e cosa vedremo al suo posto?

Un Posto al Sole Anticipazioni 29 luglio 2025: Gennaro corre ai ripari, la farà franca anche stavolta? - Saviani dovrà spiegare alla polizia come sapeva che il povero bracciante era sepolto proprio in quel punto ma prima vorrà incastrare ...

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025: Guido e Mariella sempre più vicini - Eduardo vuole riprendere in mano la propria vita ma non è semplice mentre Rosa farà i conti con una grande delusione.