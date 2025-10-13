Un pomeriggio con Cristicchi in una casa di riposo di Trieste tra anziani e giovani studenti
Un pomeriggio di emozioni autentiche, canti condivisi e sorrisi sinceri quello che si è vissuto nei giorni scorsi nella casa di riposo Ad Maiores, grazie alla visita del cantautore, attore e scrittore Simone Cristicchi.Un legame nato da una borsa di studioTutto ha avuto inizio lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
