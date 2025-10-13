Un pizzaiolo abruzzese vuole italianizzare la New York style pizza

Gamberorosso.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Slice sì, ma italiana. La pizza in versione maxi, come quella che si assaggia a NY, nell'idea di Valerio Valle diventa il modo per rinnovare il mondo delle pizzerie da asporto. Con tanto di requisiti e di denominazione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

