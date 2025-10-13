Un Pioppo Futsal immenso conquista 1 punto contro l’Agrigento Futsal il gol a 29 secondi dalla sirena con il pubblico in estasi
La "garra gialloverde" è tanta e agguanta un pareggio contro una delle squadre favorite per il titolo
Pioppo Futsal pronto al debutto in Coppa Italia di Serie C1, oggi al Pala Don Bosco arrivano gli 89ers
Il primo set di Coppa Italia 25/26 al Pioppo Futsal, i gialloverdi si impongono per 6-2 contro il Palermo Futsal 89ers
Riparte la Pioppo Futsal Academy: nei giorni 4-5-8-9 settembre prova gratuita per tutti i bambini
