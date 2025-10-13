Un Pioppo Futsal immenso conquista 1 punto contro l’Agrigento Futsal il gol a 29 secondi dalla sirena con il pubblico in estasi

La "garra gialloverde" è tanta e agguanta un pareggio contro una delle squadre favorite per il titolo

