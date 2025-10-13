Un Piano Mattei per Gaza? L’idea di Giorgia Meloni per il Medio Oriente | ipotesi strumento italiano per la ricostruzione

La lunghissima giornata dedicata alla pace a Gaza ha visto tra i protagonisti anche la premier Giorgia Meloni. La presidente potrebbe mettere sul tavolo la strategia italiana per la ricostruzione. “ Ora si apre una nuova fase. Consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura. L’Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso. Nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole ”. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Un Piano Mattei per Gaza? L’idea di Giorgia Meloni per il Medio Oriente: ipotesi strumento italiano per la ricostruzione

