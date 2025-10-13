Un pareggio che lascia l’amaro in bocca | Ct Maglie sfiora la vittoria a Pavia

Il Ct Maglie Mastroleo Auto torna dalla trasferta di Pavia con un pareggio per 3 a 3 contro l’Amp Pavia, un risultato agrodolce che, per l’andamento della gara, suona quasi come una sconfitta. Nella seconda giornata del campionato a squadre maschile di Serie A2 2025, la vittoria salentina è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

