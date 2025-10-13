Un parco eolico vicino alla città Parere negativo della Provincia
GROSSETO La Provincia di Grosseto ha annunciato la sua intenzione di esprimere parere contrario al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto eolico che prevede l’installazione di dieci torri alte fino a 200 metri, distribuite lungo un’area di circa 14 chilometri, dal Pingrossino alla valle del Bruna, nei pressi di Montepescali. Pur riconoscendo l’importanza della produzione di energia rinnovabile, l’amministrazione sottolinea l’impatto fortemente negativo che l’impianto avrebbe sul paesaggio della Maremma, un territorio riconosciuto per il suo valore storico, culturale e ambientale. Le aree interessate dal progetto comprendono infatti la pianura delle bonifiche leopoldine e i paesaggi agricoli modellati dall’Ente Maremma, oltre ad alcuni borghi storici come Montepescali, Buriano, Giuncarico e Vetulonia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: parco - eolico
