Un mondo di colazioni | Parmalat Educational porta la multiculturalità in classe
Parmalat Educational lancia il concorso didattico “Un mondo di colazioni”, per esplorare la multiculturalità in classe attraverso la colazione e il latte. Le classi realizzeranno da 2 a 4 colazioni rappresentative delle culture presenti, in palio buoni acquisto per materiale scolastico fino a 1.000 euro. Parmalat Educational presenta l’edizione 2025-2026 del concorso didattico UN MONDO . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: mondo - colazioni
BABAR x HYGGE MARKET Domenica 28 settembre dalle 9:00 alle 13:00 arriva per la prima volta nel magico mondo di BABAR un evento speciale: Colazioni & pranzi sfiziosi SuperAperitivone dalle 11:00 SWAP PARTY ? porta max 3 capi, rice - facebook.com Vai su Facebook
Parmalat Educational lancia il nuovo concorso didattico “Un mondo di colazioni” - Parmalat Educational annuncia l’avvio della nuova edizione del suo storico concorso didattico, rivolto a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado d’Italia. Si legge su foodaffairs.it