Un milione di sterline dal mercante di armi | le ombre sull’operato di Boris Johnson in Ucraina

Un’inchiesta del Guardian getta nuove ombre sulla figura dell’ex premier britannico Boris Johnson, uno dei più ferventi sostenitori dell’Ucraina in Occidente. Nel settembre 2023, racconta il quotidiano britannico, Johnson ha intrapreso uno dei suoi viaggi in Ucraina: era accompagnato, tra gli altri, da Christopher Harborne, l’uomo che gli aveva precedentemente donato 1 milione di sterline, la più grande donazione mai ricevuta da un singolo parlamentare britannico. Harborne, un finanziatore politico molto riservato che aveva sostenuto finanziariamente la campagna per la Brexit, aveva versato la somma a una società privata di Johnson dopo le sue dimissioni da primo ministro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

