V enezia, 11 ott. (askanews) – . La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia dedica una mostra alle opere in ceramica dell'artista italo-argentino, significativamente intitolata "Mani-Fattura". Leggi anche › Lucio Fontana è in mostra alla Fondazione Magnani-Rocca "Noi conosciamo Fontana di solito per i suoi tagli, per quel gesto autoritario, maschile, molto sicuro di sé – ha spiegato ad askanews Sharon Hecker, curatrice dell'esposizione -.

© Iodonna.it - Un Lucio Fontana diverso, meno concettuale e più legato alla materia, ma sempre capace di creare opere intense e affascinanti, che forse non sono state mai abbastanza considerate