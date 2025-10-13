Un Lucio Fontana diverso meno concettuale e più legato alla materia ma sempre capace di creare opere intense e affascinanti che forse non sono state mai abbastanza considerate
V enezia, 11 ott. (askanews) – . La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia dedica una mostra alle opere in ceramica dell’artista italo-argentino, significativamente intitolata “Mani-Fattura”. Leggi anche › Lucio Fontana è in mostra alla Fondazione Magnani-Rocca “Noi conosciamo Fontana di solito per i suoi tagli, per quel gesto autoritario, maschile, molto sicuro di sé – ha spiegato ad askanews Sharon Hecker, curatrice dell’esposizione -. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: lucio - fontana
Le ceramiche di Lucio Fontana esposte alla Collezione Peggy Guggenheim | VIDEO
Le ceramiche di Lucio Fontana, la manualità dell'avanguardia
Lucio Fontana, alla Collezione Guggenheim di Venezia una mostra dedicata alle ceramiche del maestro dei «tagli» - X Vai su X
La Collezione Peggy Guggenheim a Venezia ospita dall’11 ottobre 2025 al 2 marzo 2026 la prima mostra monografica in ambito museale interamente dedicata alla produzione in ceramica di Lucio Fontana. Vai su Facebook
IL VIDEO. Le ceramiche di Lucio Fontana, la manualità dell'avanguardia - Un Lucio Fontana diverso, meno concettuale e più legato alla materia, ma sempre capace di creare opere intense e affascinanti, che forse non sono state mai abbastanza con ... msn.com scrive
Le ceramiche di Lucio Fontana e quella passione (senza fine) per la materia - La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia accoglie la prima monografica, in ambito museale, dedicata alla opere in ceramica dell’artista arge ... Secondo ilbolive.unipd.it