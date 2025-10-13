Un giorno che potrebbe essere ricordato come l’inizio della riappacificazione biblica

Sharm El Sheik, città egiziana sul mar Rosso, finora era conosciuta come centro turistico balneare, funzionante quasi tutto l’anno. Oggi ospiterà parte di coloro i quali hanno contribuito affinché Israele e Gaza deponessero, non sotterrassero – si dia il giusto valore al distinguo, nb! – l’ascia di guerra.Tale rituale era tipico alla fine di uno scontro tra le tribù dei Pellerossa e, scherzi del destino, buona parte dell’ impegno che ha portato al risultato prima accennato è stato profuso, per l’appunto, dal loro conterraneo (o quasi.) Donald Trump. La differenza tra deporre e sotterrare l’utensile oggi adoperato prevalentemente dai boscaioli è sostanziale: poggiando a terra quell’arma impropria, inizierà un periodo simile a un tempo sospeso che si chiuderà, è quel che si spera, con la firma del trattato di pace. 🔗 Leggi su Ildenaro.it