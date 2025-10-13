Un gesto per i meno fortunati il Messina Street Food aderisce alla Notte dei senza dimora

Il Messina Street Food rinnova il proprio impegno sociale e aderisce alla Notte dei senza Dimora 2025, organizzata in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali. Un'iniziativa che coincide con la Giornata Internazionale per l'eliminazione della povertà, che si celebra il 17 ottobre e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

