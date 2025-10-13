Un fiume di runner alla Corripavia Edizione record per l’half marathon

Quasi cinquemila persone ieri hanno invaso le strade per la Corripavia half marathon, organizzata da Asd Atletica 100 Torri Pavia con il Comune. In contemporanea si sono svolte le manifestazioni non competitive di 10 chilometri, mini CorriPavia family run e mini Corripavia trofeo scuole. La prima a partire è stata la mini Corripavia seguita da MaratonAbili, del gruppo Spingitori di Bea di Pavia e del gruppo Running for Emergency di Roma. Sulla linea di partenza, con il pettorale 1.525, il sindaco Michele Lissia: "Questa è l’edizione più partecipata di sempre – ha commentato –: una bellissima festa di sport e salute". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

