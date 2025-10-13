Un cowboy viaggia su un drone che sparge cuoricini un nuovo murales spopola tra le vie di Rimini

Un cowboy che viaggia su un drone e sparge cuoricini, con lo slogan "Sii più gentile oggi". E’ questa la nuova opera di Noone, uno street artist italiano che utilizza la sua arte come forma di provocazione e per stimolare la riflessione su temi sociali e politici rilevanti.Abbonati alla sezione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it