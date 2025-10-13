AGI - È stata inaugurata questa mattina presso la Sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio, una nuova tappa di "Un Consiglio in salute", il programma gratuito di prevenzione promosso dal Consiglio regionale e rivolto ai dipendenti della Pisana e ai cittadini del territorio. L'iniziativa, che si svolgerà da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre, dalle ore 9 alle 17, prevede attività sanitarie gratuite e ha già registrato circa un migliaio di prenotazioni, tra cui 60 per la donazione di sangue. Una rete di eccellenze al servizio della saluteAlla presentazione è intervenuto il Presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, che ha sottolineato l'importanza della sinergia tra istituzioni e professionisti della sanita': "Sono presenti tutti gli attori protagonisti di un settore complesso e delicato come la Salute, che ringrazio per il loro impegno volontario e per aver reso possibile questa lodevole manifestazione". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Un Consiglio in salute”: al via la settimana della prevenzione gratuita alla Pisana