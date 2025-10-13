Un Circolo e l' auto ritorna passione

Un Circolo dove l'auto torni ad essere passione, per renderle lo spazio che oggi in molte città (forse un po' troppo «green» e un po' troppo «smart») è costretta a difendere e a conquistarsi. Un Circolo per ribadire il pensiero che l'auto è storia, cultura e che comunque resta la protagonista indiscussa di una rivoluzione che dal secolo scorso è arrivata ai giorni nostri. Nasce così il Circolo dell'Automobile, il nuovo progetto voluto dal Cavaliere del Lavoro Giovanna Mazzocchi Bordone, Presidente di Editoriale Domus che ha preso vita ieri, alla presenza di oltre 300 appassionati, all'interno dell'Automotive Safety Center di Vairano, circuito fondato da Quattroruote nel 1995. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un Circolo e l'auto ritorna passione

In questa notizia si parla di: circolo - auto

Nasce oggi il Circolo dell’Automobile, primo esempio italiano di un progetto che unisce cultura dell’automobile, esperienza di guida e vita associativa in un contesto coerente, aperto, duraturo. Non si tratta di un club per pochi, né di un museo da visitare in sile - facebook.com Vai su Facebook

Un Circolo e l'auto ritorna passione - Un Circolo dove l'auto torni ad essere passione, per renderle lo spazio che oggi in molte città (forse un po' troppo «green» e un po' troppo «smart») è costretta a difendere e a conquistarsi. ilgiornale.it scrive

Circolo dell’automobile, la casa per la passione a quattro ruote - Realizzato in un’ex cascina all’interno dell’Automotive safety center di Vairano Per i soci giri in pista, spazi ed eventi dedicati e un’officina sempre ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it