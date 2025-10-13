Un chilo d' hashish mezzo di cocaina migliaia di euro | centrale di spaccio smantellata
Quasi mezzo chilo di cocaina, oltre un chilo di marijuana, un pezzo di hashish da oltre un etto con tutto il materiale per il confezionamento, una pistola scacciacani senza tappo rosso 5 mila euro in contanti: tutto sequestrato e quattro persone arrestate, due uomini e due donne, ora in carcere a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Trovato con panetti di hashish per quasi mezzo chilo, finisce nei guai un 27enne
Oltre un chilo di hashish in auto: in manette tre ragazzi
Gli trovano in casa oltre un chilo di hashish insieme a cocaina e marijuana: uomo in arresto
Cesena, arrestato 27enne riminese con mezzo chilo di hashish: si sarebbe candidato su Telegram come corriere della droga
Un chilo di hashish in frigo, oltre mille euro nel congelatore: denunciati due fratelli
Albaro, a 18 anni nasconde mezzo chilo di hashish in camera: arrestato - La Squadra Mobile di Genova ha arrestato per spaccio un ragazzo genovese di 18 anni a Albaro: in casa nascondeva mezzo chilo di cannabis
Pusher diciottenne nasconde mezzo kg di hashish in camera: arrestato - La Squadra Mobile genovese ha arrestato per spaccio un ragazzo genovese di 18 anni ad Albaro che nei giorni scorsi era stato notato mentre cedeva hashish a un coetaneo.