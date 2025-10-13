Un chilo d' hashish mezzo di cocaina migliaia di euro | centrale di spaccio smantellata

Quasi mezzo chilo di cocaina, oltre un chilo di marijuana, un pezzo di hashish da oltre un etto con tutto il materiale per il confezionamento, una pistola scacciacani senza tappo rosso 5 mila euro in contanti: tutto sequestrato e quattro persone arrestate, due uomini e due donne, ora in carcere a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

chilo d hashish mezzoAlbaro, a 18 anni nasconde mezzo chilo di hashish in camera: arrestato - La Squadra Mobile di Genova ha arrestato per spaccio un ragazzo genovese di 18 anni a Albaro: in casa nascondeva mezzo chilo di cannabis ... Come scrive ilsecoloxix.it

chilo d hashish mezzoPusher diciottenne nasconde mezzo kg di hashish in camera: arrestato - La Squadra Mobile genovese ha arrestato per spaccio un ragazzo genovese di 18 anni ad Albaro che nei giorni scorsi era stato notato mentre cedeva hashish a un coetaneo. Scrive primocanale.it

