Un cane rimane intrappolato | il salvataggio

Rimane incastrato con la testa tra i rami di una siepe, senza riuscire a liberarsi. È quello che è successo a un cane intorno alle 22.30 di sabato 11 in via Ciro Menotti a Bovisio Masciago.L’interventoSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza, che sono riusciti a tagliare alcuni rami. 🔗 Leggi su Monzatoday.it