Un cane rimane intrappolato | il salvataggio
Rimane incastrato con la testa tra i rami di una siepe, senza riuscire a liberarsi. È quello che è successo a un cane intorno alle 22.30 di sabato 11 in via Ciro Menotti a Bovisio Masciago.L’interventoSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza, che sono riusciti a tagliare alcuni rami. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Cane rimane bloccato in un isolotto sul Piave: salvato dai pompieri
Lasci la tv accesa al cane quando rimane da solo? Cosa c’è da sapere: i benefici reali per Fido
Rimane incastrato tra le inferriate di una finestra: cane tratto in salvo dai Vigili del Fuoco
Cane rimane bloccato alla Kumeta, i vigili del fuoco lo salvano
Cane rimane bloccato in una scarpata, salvato dopo ore dai vigili del fuoco
Italia, 67enne intrappolato sotto la neve: il salvataggio eroico di un maremmano. “Ha scavato per 18 minuti” - Diciotto minuti per scavare nella neve gelata, con le zampe che si muovono senza sosta e il respiro che si trasforma in nuvole nell’aria fredda e ... Riporta thesocialpost.it
Salvataggio a lieto fine: vigili del fuoco recuperano cane intrappolato - Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:20, i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono stati chiamati ad intervenire nel ... Come scrive gonews.it