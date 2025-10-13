Tempo di lettura: 3 minuti Casertavecchia ha salutato l’ultima giornata di “Un Borgo di Libri” con un successo di pubblico che ha superato ogni aspettativa. I laboratori sono andati sold out e gli eventi conclusivi hanno offerto al Casertano momenti di grande spessore artistico e umano. Il fotografo Antonio Biasiucci si è raccontato come mai prima d’ora, in un dialogo intenso con Enzo Battarra e Mauro Nemesio Rossi, rivelando frammenti di vita e visioni che hanno emozionato il pubblico. Le scrittrici Mirella Armiero ed Enza Alfano hanno conquistato la platea con il loro racconto dedicato alle eroine al femminile, mentre la lectio magistralis di Giulio Guidorizzi ha rappresentato un momento di altissimo valore culturale: grazie alla lettura metrica di Massimo Santoro e Rita Saviano, il mito di Ulisse ha rivissuto a Casertavecchia in tutta la sua potenza epica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un Borgo di Libri, edizione da record: tra racconti, miti e risate il festival guarda al futuro