Il campione del mondo Tadej Pogacar ha finalmente subito una sconfitta, nella sua stessa corsa e da un dilettante. Il giorno dopo aver vinto il Giro di Lombardia per la quinta volta consecutiva, lo sloveno ha partecipato alla sua annuale "Pogi Challenge", una gara di corsa in salita per dilettanti sul famigerato Krvavec, nel suo Paese d'origine. Poga?ar ha superato quasi tutti. tranne un atleta. Anche se non è stata una lotta del tutto equilibrata. Lo racconta Nieuwsblad. L'eroe che ha battuto Pogacar un dilettante britannico. L'eroe si chiama Andrew Feather, un quarantenne britannico dilettante e avvocato di professione, a quanto pare anche appassionato di arrampicata.

Un avvocato inglese di quarant'anni ha battuto Pogacar a casa sua