un autunno pieno di energia con gli alimenti adattogeni giusti

Vi è mai capitato di sentir parlare di alimenti adattogeni? Sono quei cibi che aiutano l'organismo ad adattarsi meglio allo stress, a ritrovare equilibrio ed energia e a sostenere il sistema immunitario quando le temperature scendono. In autunno, quando le giornate si accorciano e il freddo inizia a farsi sentire, introdurre nella dieta alimenti adattogeni autunnali può fare davvero la differenza. Tè, funghi e bacche sono tra i protagonisti di questa stagione: naturali, nutrienti e capaci di dare forza e serenità al corpo e alla mente. Cosa sono. Il termine adattogeno deriva dalla parola adattare e descrive una particolare categoria di alimenti e piante che aiutano il corpo a gestire lo stress fisico e mentale, migliorando la risposta dell'organismo alle sfide esterne.

