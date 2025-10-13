Un Ascoli da impazzire Gioca bene e dilaga cinquina al Pontedera
ascoli 5 pontedera 0 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Milanese (dal 29’ s.t. Corradini), Damiani; Silipo (dal 22’ s.t. Palazzino), Rizzo Pinna (dal 29’ s.t. Ndoj), D’Uffizi (dal 23’ s.t. Oviszach); Gori (dal 32’ s.t. Corazza). Panchina: Brzan, Barosi, Chakir, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo. All. Agostinone (Tomei squalificato) PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Pretato, Corradini, Vona (dal 28’ s.t. Paolieri); Bassanini, Manfredonia (dal 37’ s.t. Milazzo), Faggi, Perretta; Scaccabarozzi (dal 14’ s.t. Bucancil); Vitali (dal 29’ s.t. Tarantino), Ianesi (dal 1’ s.t. Andolfi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ascoli - impazzire
Presto un nuovo settore dedicato ad una azienda che vi farà IMPAZZIRE!!!! Scommettiamo - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli, Tomei: "Partita positiva, affrontato una Juve che sa difendersi molto bene" - Francesco Tomei, allenatore dell'Ascoli, si è così espresso in conferenza stampa - Scrive tuttomercatoweb.com
Ascoli Calcio, parla il Ds Patti: “Con i nuovi acquisti possiamo fare bene” - Dovevano essere sei gli acquisti estivi dell'Ascoli Calcio, stando a quel che si diceva durante il ritiro a Cascia. Scrive rainews.it