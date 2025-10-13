Un arresto per spaccio di droga e denunce per porto d' arma illecito | controlli serrati della Polizia

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un arresto per spaccio di droga e varie denunce. Nelle ultime settimane la Questura di Ravenna ha intensificato i servizi di controllo del territorio nell’intera provincia e in città con particolare attenzione alla zona dei Giardini Speyer. Nello specifico, nell’ultimo mese sono stati organizzati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arresto - spaccio

Spaccio itinerante in Smart: la decisione del giudice dopo l'arresto

Spaccio di droga a due passi dall'ingresso della stazione, un arresto eseguito dalla polizia

Spaccio di shaboo a Cagliari, un arresto: come si consuma la droga 'etnica' e quanto è pericolosa

arresto spaccio droga denuncePioggia di denunce e segnalazioni: scatta anche un arresto - Controlli straordinari del territorio dei Carabinieri al contrasto e diffusione di droga, guida in stato di ebbrezza e verifiche su sicurezza lavorativa. Scrive leccesette.it

Weekend di controlli serrati nel Salento: un arresto e una sfilza di denunce e sanzioni. Otto patenti ritirate - Un fine settimana di controlli serrati nel Salento ha portato a una lunga serie di denunce, segnalazioni e sanzioni. Secondo corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Arresto Spaccio Droga Denunce