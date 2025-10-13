Umbria Papa Leone XIV atteso a fine novembre per l' assemblea dei vescovi italiani

Ternitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV in Umbria: forse ad Assisi il 20 novembre per l'assemblea della Conferenza episcopale italiana. Ad anticiparlo è stata l’agenzia Ansa, secondo cui il Papa potrebbe arrivare ad Assisi per concludere i lavori dell’assemblea generale della Cei che quest’anno si svolgerà proprio nella. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: umbria - papa

Il Papa in Umbria, prima visita ad Assisi possibile il 20 novembre

La governatrice dell’Umbria risponde all’appello a digiuno e preghiera di Papa Leone XIV

Giubileo, oltre sei mila umbri saranno accolti da Papa Leone: lo speciale dono dall'Umbria al Pontefice

Papa Leone XIV in Umbria per la prima volta: l’ipotesi per novembre ad Assisi - Papa Leone XIV potrebbe arrivare in Umbria tra un mese e poco più per la prima visita nella regione da pontefice. Lo riporta umbria24.it

umbria papa leone xivIl Papa in Umbria, prima visita ad Assisi possibile il 20 novembre - Il viaggio sarebbe legato alla chiusura dell’assemblea generale della Conferenza Episcopale in programma quest’anno nella città di san Francesco ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Umbria Papa Leone Xiv