Ultimissime Juve LIVE | nuovo intervento per Bremer tutte le novità sulla nuova dirigenza il punto sul futuro di sei calciatori bianconeri

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Ultimissime Juve LIVE – 13 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 ottobre 2025. Difesa Juve senza Bremer? Le soluzioni di Tudor per sopperire allo stop del brasiliano.

Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime

Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani

Juventus, tegola Bremer: un anno dopo l’incubo infortunio si ripete. Quando torna e come cambia la difesa di Tudor - Che guaio per la Juventus: Bremer vittima di un nuovo infortunio e costretto all'operazione. Riporta sport.virgilio.it

La Juve e la via d’uscita dall’anticiclo: bisogna ricostruire un metodo e un’idea - Negli ultimi trent’anni, un periodo così lungo senza arrivare prima si era registrato solo nel post Calciopoli, ma negli ultimi cinquanta ci fu un ... Lo riporta msn.com