Ufficio segreto e cassaforte vuota Altri misteri nel caso Squadretta

Dalle carte del fascicolo su «Clean 2» emerge che il maggiore dei carabinieri Pappalardo, oggi sotto processo per corruzione e stalking, si serviva di un locale «fantasma». Ripulito non appena l’indagine divenne pubblica.. Il difensore Aiello: «Se l’ex pm è corrotto, allora Stasi è innocente? Eresia giuridica».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ufficio segreto e cassaforte vuota. Altri misteri nel caso «Squadretta»

